Legende: Ohne Grenzen? Erling Haaland jagt einen Rekord nach dem anderen. Getty Images/Catherine Ivill

Erling Haaland war auch im Spitzenspiel nicht zu stoppen: Mit 2 Vorlagen und dem Treffer zum Endstand war der Norweger massgeblich am 4:1-Sieg von Manchester City gegen Arsenal beteiligt. Zudem stellte der 22-Jährige eine weitere Bestmarke auf:

Haaland steht nun bei 33 Meisterschaftstoren in dieser Saison. Seit die Premier League 38 Partien umfasst, hat kein Spieler öfter getroffen.

Er übertrumpfte Mohamed Salah vom FC Liverpool, der die Bestmarke seit 2018 innehatte.

Nur noch ein Tor trennt den Ausnahmestürmer vom Bestwert der englischen Fussballlegenden Alan Shearer (Blackburn/1995) und Andy Cole (Newcastle/1994), die in 42 Spielen 34 Mal getroffen haben.

Nach der Machtdemonstration gegen die «Gunners» zweifelt kaum jemand daran, dass ManCity am Ende der Saison zum 5. Mal in den letzten 6 Spielzeiten Meister sein wird. Doch die «Skyblues» wollen mehr: Das begehrte Triple winkt. Im FA Cup steht das Team von Trainer Pep Guardiola im Final. Gegner am 3. Juni ist Stadtrivale Manchester United.

Auch in der Champions League sind die «Citizens» auf Kurs. Im Halbfinal kommt es zum Duell mit Titelverteidiger Real Madrid. Gegner in einem allfälligen Final wäre Inter Mailand oder die AC Milan. Bislang hat in England nur ein Team das Triple geholt: ausgerechnet Manchester United im Jahr 1999.

06:45 Video Sportflash mit der Zusammenfassung ManCity – Arsenal Aus Sportflash vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 45 Sekunden.

Im Oktober auch noch «Fussballer des Jahres»?

Zurück zu Haaland: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis über den nächsten Rekord berichtet werden kann. Blickt man noch ein bisschen weiter voraus, könnte der 16. Oktober ein wichtiges Datum für den Ausnahmestürmer sein. Dann findet die Vergabe des «Ballon d'Or» statt.

Laut Experten ist Haaland derzeit Topfavorit auf die begehrte Auszeichnung. Mit einem oder gar drei Titeln in dieser Saison wäre dieser Erfolg wohl besiegelt. Nach Lionel Messi (2015) wäre Haaland erst der zweite Spieler, der in einem Jahr das Triple und den «Ballon d’Or» gewinnen würde.