Der FC Barcelona ist nach 3 Jahren zurück auf dem Meisterthron. Ausgerechnet im Derby bei Espanyol holte «Blaugrana» die letzten noch notwendigen Zähler, um den Titel 4 Runden vor Schluss endgültig in trockene Tücher zu bringen. Beim 4:2-Erfolg glänzte Robert Lewandowski mit seinen Saisontoren 20 und 21. Nach 53 Minuten hiess es 4:0 zugunsten des neuen Meisters, Javi Puado (73.) und Joselu (92.) konnten nur noch verkürzen.

Zum 27. Mal sind die Katalanen spanischer Meister. Nur Real Madrid hat mit 35 Titeln mehr nationale Trophäen in der Vitrine. In der Copa del Rey war Barcelona im Halbfinal an den «Blancos» hängengeblieben. In der Europa League war gegen Manchester United bereits in den Sechzehntelfinals Endstation.

Für Espanyol wird die Luft dünner

Für Espanyol ist die Derby-Pleite doppelt bitter. Dem Vorletzten in «La Liga» fehlen aktuell 4 Punkte auf den rettenden 17. Rang. In anderen Sphären befindet sich freilich der FC Barcelona: Mit dem 27. Sieg im 34. Spiel beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger und Erzrivalen Real Madrid uneinholbare 14 Punkte.

Nach der Partie kam es zu unschönen Szenen. Fans stürmten das Feld und lieferten sich untereinander und mit den Sicherheitskräften Scharmützel. Die Spieler des Gästeteams mussten in die Kabine flüchten.

Seferovic trifft, verliert aber

Haris Seferovic erzielte derweil seinen dritten Saisontreffer für Celta Vigo. Der Schweizer Stürmer traf zuhause gegen den FC Valencia nach einer Stunde und einem Eckball mit dem Kopf zum 1:1. Dennoch unterlag sein Team mit 1:2. Eine Viertelstunde vor Schluss musste Seferovic mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

In der Schlussphase gelang Alberto Mari der Siegtreffer für Valencia, das dadurch 3 Punkte zwischen sich und die Abstiegszone brachte. Eray Cömert kam für Valencia nicht zum Einsatz.