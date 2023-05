In turbulenten Zeiten zurück auf den Meisterthron

Man träumt wieder gross in Barcelona. Die Katalanen sichern sich 4 Runden vor Schluss dank eines 4:2 gegen Espayol vorzeitig den Meistertitel – es ist der erste Triumph in der heimischen Liga seit der Saison 2018/19. Zuletzt musste man immer der Konkurrenz aus Madrid den Vortritt lassen (zweimal Real, einmal Atletico).

Die Mannschaft von Trainer Xavi schrieb in dieser Spielzeit die eine oder andere erfolgreiche Geschichte. So ist es der erste Meistertitel einer Barça-Mannschaft ohne Lionel Messi seit 1998/99! Mit dem Einsatz von Lamine Yamal gegen Betis Sevilla debütierte der Spanier als jüngster Spieler von Barcelona in LaLiga.

Trainer Xavi schaffte es, aus dem mit hochkarätigen Spielern wie Robert Lewandowski oder Raphinha bestückten Kader eine Einheit zu formen. Insbesondere die Defensive der «Blaugrana» mauserte sich zum Prunkstück. Der nimmermüde Marc-André ter Stegen war im Tor ein sicherer Rückhalt, vor dem Deutschen sorgten Jules Koundé, Ronald Araujo da Silva, Andreas Christensen und Alejandro Balde für Ordnung.

Das Resultat: Gerade einmal 11 Gegentore bis zum 34. Spieltag. Zum Vergleich: Die «Königlichen» aus Madrid kassierten 32 Treffer. Obwohl Real 10 mehr Tore schoss, konnte es das Meisterrennen nicht bis zum Schluss spannend gestalten.

Legende: Tore schiesst er auch in Barcelona Robert Lewandowski. imago images/Xavi Urgeles

Frühes Out in der Champions League

Doch sowohl sportlich als auch neben dem Platz war es eine Saison mit vielen Misstönen. Auf dem Feld sorgte das frühe Scheitern auf dem internationalen Parkett für Diskussionen. In der «Königsklasse» war für Barça bereits in der Vorrunde Schluss. Auch das Abenteuer Europa League war schnell zu Ende. Gegen Manchester United blieb man in den Playoffs zu den Achtelfinals hängen.

02:32 Video Archiv: Manchester United wirft Barcelona raus Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Auch zum Saisonauftakt standen die Katalanen negativ in den Schlagzeilen. Obwohl der Klub auf einem Schuldenberg von 1,3 Milliarden Franken sass, investierte er 150 Millionen Franken in neue Spieler. Um dies zu finanzieren, wurde unter anderem ein Viertel der Fernsehrechte für die nächsten 25 Jahre verkauft.

In der Causa Frenkie de Jong machten die Spanier ebenfalls keine gute Falle. Barcelona wollte den Niederländer loswerden oder zumindest zu einer Lohnreduktion überreden, um sich die teuren Verstärkungen leisten zu können. Doch dieser wollte davon nichts wissen und stand einem Transfer kritisch gegenüber. Während der Saison mauserte sich der Mittelfeldspieler dann zur Stammkraft.

Und im neuen Jahr zogen dann erneut dunkle Wolken über dem Camp Nou auf: Der Vorwurf der Korruption wurde laut. Barcelona stand unter Verdacht, bis 2018 Schiedsrichter bestochen zu haben. Im März erhob die spanische Staatsanwaltschaft Anklage, ein Verfahrensentscheid ist noch offen.

Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen, die mit dem Meistertitel ein zumindest teilweise versöhnliches Ende gefunden hat. Doch die Zeiten dürften für das hochverschuldete Barcelona auch in Zukunft nicht ruhiger werden.