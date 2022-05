Ein Punkt gegen Espanyol Barcelona hätte für den Titel bereits gereicht, doch Real liess sich nicht lumpen: Dank eines 4:0-Sieges machten die «Königlichen» das Bernabeu zum Tollhaus. Nach einem Jahr Unterbruch sind die Madrilenen zurück auf dem Thron und feiern die 35. spanische Meisterschaft.

Rodrygo sorgte in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack bereits für klare Verhältnisse. Marco Asensio (55.) und Karim Benzema (81.) entschieden die Partie nach der Pause endgültig. Für den Franzosen war es der 26. Treffer in der laufenden Meisterschaft, nie hat er für Real in der Liga häufiger getroffen.

Legende: Den Pokal geholt Karim Benzema (links) feiert mit Marcelo. imago images/EPA/Mariscal

Mit 81 Punkten liegt Real 4 Runden vor Schluss der Meisterschaft 17 Zähler vor Sevilla und 18 vor Barcelona, das noch eine Partie weniger ausgetragen hat. Trainer Carlo Ancelotti hat mit dem Titel eine Rekordmarke erreicht. Er ist der erste Trainer, der in allen fünf grossen europäischen Meisterschaften triumphiert hat.