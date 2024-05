Legende: Feiern mit der Trophäe Die Spieler von Manchester City. Keystone/Dave Thompson

Es war die spannendste Meisterentscheidung aller Topligen. 2 Punkte trennten Leader Manchester City und Arsenal vor dem letzten Spieltag in der Premier League. Sowohl in Manchester wie auch im Emirates Stadium in London wurden daher identische Medaillensätze und eine Trophäe deponiert. In die Höhe stemmen durfte diese aber nur eine Mannschaft. Und es war schliesslich jenes Team, das schon in den 3 Jahren zuvor triumphiert hatte: Manchester City.

Mit 3:1 schlug die Mannschaft von Pep Guardiola im letzten Spiel West Ham – und erstickte damit jegliche Hoffnungen des Arsenal-Anhangs auf den ersten Liga-Titel seit 2004. Der Erfolg war sinnbildlich für die Saison Manchester Citys. Unter höchstmöglichem Druck vermochten Manuel Akanji und Co. stets zu Bestform aufzulaufen. Der 6. Titel in den vergangenen 7 Jahren war schlussendlich der verdiente Lohn für eine weitere Saison, in der man durch die Opponenten zwar ins Wanken, aber nicht zum Umfallen gebracht wurde.

Die Eckpfeiler im Meisterteam von Manchester City

1 / 6 Legende: Erling Haaland Das «Tor-Monster» hat auch in dieser Saison wieder geliefert: 25 Treffer in 29 Premier-League-Partien. Anfang Saison gelang ihm gegen Fulham ein Hattrick, Anfang Mai traf er gegen Wolverhampton sogar vierfach. Keystone/EPA/PETER POWELL 2 / 6 Legende: Phil Foden Der 23-Jährige trat aus dem Schatten von Erling Haaland und mauserte sich zum zuverlässigen Torschützen. Vor allem 2024 nahm er Fahrt auf: 12 seiner 17 Tore erzielte er im neuen Jahr. Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth 3 / 6 Legende: Manuel Akanji Der Schweizer Internationale ist eine feste Grösse in der Innenverteidigung. 28 Mal stand er in der Meisterschaft auf dem Platz, meistens über 90 Minuten. Gegen Bournemouth und Chelsea trug er sich in die Torschützenliste ein. imago images/Shutterstock 4 / 6 Legende: Rodri Die Auftritte von Rodrigo Hernández Cascante – auch Rodri genannt – sind meist unspektakulär. Doch Rodri ist der Dreh- und Angelpunkt und deshalb enorm wichtig für das Team. 3 Niederlagen hat ManCity in der Meisterschaft kassiert – bei allen 3 Partien fehlte Rodri gesperrt. imago images/Pressinphoto 5 / 6 Legende: Kevin De Bruyne Seit 9 Jahren schon trägt der Belgier das Trikot der «Skyblues». De Bruyne fiel praktisch die gesamte Vorrunde aus, brilliert aber seit seiner Rückkehr wieder. Der Klub hat dem 32-Jährigen, der noch 1 Jahr Vertrag besitzt, unlängst ein hohes Preisschild verhängt: 117 Millionen Euro. imago images/Sportimage 6 / 6 Legende: Pep Guardiola Er hat es wieder getan: Seit 2016 steht er an der Seitenlinie, zum 6. Mal nach 2018, 2019 und 2021-2023 holt er den Meistertitel mit den «Citizens». Zählt man seine Meister-Erfolge mit Bayern München und Barcelona dazu, ist es sein 12. Liga-Titel – eindrückliche Zahlen! imago images/Sportimage

Geballte Offensivpower

Sucht man nach den Verantwortlichen für den Titel, stösst man auf eine lange Liste von Namen. Natürlich sticht Stürmerstar Erling Haaland hervor. Der Norweger erzielte in seiner 2. Premier-League-Saison 27 Tore und wurde wie im Vorjahr Torschützenkönig.

Der herausragende Angriff der «Citizens» besteht aber nicht nur aus Haaland, sondern auch aus anderen eminent wichtigen Akteuren: So etwa Phil Foden, der mit 19 Treffern und 8 Vorlagen glänzte und als «Spieler der Saison» ausgezeichnet wurde. Oder Julian Alvarez, der mit 11 Torerfolgen aus Haalands Schatten trat und seine Rolle im Team fand.

Guardiolas Truppe war in dieser Saison aber nicht nur im Angriff hervorragend besetzt, sondern überall mit Stars bestückt. Speziell zu erwähnen gilt es den Schweizer Verteidiger Manuel Akanji. Der 28-Jährige hatte auch in seiner 2. Spielzeit in Manchester eine wichtige Rolle inne und stand in den meisten Spielen in der Startelf. Durch seine Qualitäten im Spielaufbau und dem Offensivspiel wurde der Wiesendanger vom Trainer nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch auf der Seite oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt.

Bemerkenswerte Rückrunde

Dass am Ende der Saison wieder die «Skyblues» und nicht etwa Arsenal oder Liverpool zuoberst standen, hat Manchester City besonders seiner praktisch makellosen Rückrunde zu verdanken. In der Hinrunde hatte sich City zwischenzeitlich auf dem 4. Platz wiedergefunden. Zwischen dem 12. und 17. Spieltag holte man nur einen Vollerfolg. 3 Niederlagen und 4 Unentschieden standen zum Jahreswechsel zu Buche. Akanji und Co. bekamen herben Gegenwind zu spüren, standen überall in der Kritik.

Im Stil einer dominanten Top-Mannschaft riss Guardiola mit seinen Schützlingen das Ruder in der Rückrunde herum – und eroberte sich die Spitzenposition in der Liga zurück. Kein einziges Mal ging Manchester City 2024 als Verlierer vom Platz. Und das war nötig. Denn im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel liess Konkurrent Arsenal ebenfalls kaum Federn, holte seit dem Jahreswechsel gar einen Zähler mehr.

Doch genau unter diesem immensen Siegesdruck brilliert Guardiolas Mannschaft am meisten. Sie liess in London Hoffnung auf ein Ende der Durststrecke aufkommen, stellte letztlich aber doch eindrücklich unter Beweis, wer in England das beste Team ist.