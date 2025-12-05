Die türkischen Behörden haben im Zuge des Wettskandals die Verhaftung mehrerer Fussballspieler veranlasst.

Legende: Erst suspendiert, nun festgenommen Galatasarays Metehan Baltaci. Imago/Matrix Images

Wie die Staatsanwaltschaft Istanbul am Freitag mitteilte, wurde die Festnahme von insgesamt 46 Personen angeordnet, darunter auch 29 Spieler. Demnach stehen 27 von ihnen im Verdacht, auf Spiele ihres eigenen Teams gewettet zu haben.

Unter ihnen befindet sich laut Staatsanwaltschaft auch Metehan Baltaci von Galatasaray, der im November bereits für 9 Monate suspendiert worden war.

Auch Präsidenten im Visier

Die Identität der übrigen 26 betroffenen Spieler wurde nicht genannt. Mert Hakan Yandas von Fenerbahce wird allerdings verdächtigt, über Dritte Wetten auf verschiedene Spiele abgeschlossen zu haben.

Wie die Behörden berichteten, seien bislang 35 der 46 gesuchten Personen festgenommen worden. Die Ermittlungen richten sich auch gegen die Präsidenten zweier Vereine, die versucht haben sollen, das Ergebnis eines Drittligaspiels der Saison 2023/24 zu beeinflussen.

Die Ermittlungen der Istanbuler Staatsanwaltschaft hatten bereits Anfang November zur Inhaftierung von 6 Schiedsrichtern und des Präsidenten vom Erstligisten Eyüpspor geführt.