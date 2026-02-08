In der Bundesliga feiern die Bayern nach zwei sieglosen Partien auch dank zwei Elfmetern einen ungefährdeten Heimerfolg.

3 Mal Diaz, 2 Mal Kane: Bayern München findet zum Siegen zurück

Legende: Stach aus einem starken Bayern-Kollektiv heraus Dreifach-Torschütze Luis Diaz. Imago/Kirchner-Media

Bayern München hat nach zuletzt 2 sieglosen Bundesliga-Partien (1:2 vs. Augsburg, 2:2 vs. HSV) wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der amtierende Meister besiegte zuhause das drittplatzierte Hoffenheim mit 5:1 und baute den Vorsprung auf Dortmund wieder auf 6 Punkte aus. Hoffenheim verlor erstmals nach zuletzt 6 Partien ohne Niederlage respektive 5 Siegen in Serie.

Nach einer turbulenten 1. Hälfte hatten die Gastgeber bereits mit 3:1 geführt. Die Wurzel allen Übels aus Hoffenheim-Sicht: Kevin Akpogumas Foul an Luis Diaz im Strafraum und der damit verbundene Platzverweis (17.). Harry Kane verwandelte vom Punkt zum 1:0.

Diaz mit Hattrick

Die TSG reagierte zwar mit Andrej Kramarics Ausgleich (35.), doch noch vor der Pause schlugen die Münchner 2 Mal zu: Erst gelang Kane erneut per Penalty das 2:1, dann traf Diaz auf Vorlage von Kane zum 3:1. In der 2. Halbzeit liess Diaz noch 2 weitere Treffer (62./89.) zum 5:1-Endstand folgen.

RB Leipzig kam in Köln dank einem Doppelpack von Christoph Baumgartner zu einem 2:1-Sieg.

Bundesliga