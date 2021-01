Der Liverpool-Motor stockt: In der Liga blieben die «Reds» 5 Spiele ohne Sieg. Am Sonntag folgte mit dem Out im FA-Cup gegen Erzrivale Manchester United der nächste Dämpfer.

Seit Ende Oktober muss Jürgen Klopp verletzungsbedingt auf seine Stamm-Innenverteidiger Virgil Van Dijk und Joe Gomez verzichten. Wer nun erwartet, die aktuelle Baisse sei auf diese Tatsache zurückzuführen, sieht sich getäuscht.

Wir haben 6 Punkte Rückstand auf Platz 1. Ich bin nicht so verrückt, mit Ihnen jetzt über die Titelverteidigung zu sprechen.

Denn in den letzten 11 Meisterschaftsspielen kassierte Liverpool nur 6 Gegentore. Ausgerechnet die hochdekorierte Offensive der «Reds» ist zuletzt arg ins Stocken geraten.

Legende: Hängende Köpfe Liverpool nach dem Aus gegen Manchester United Keystone

Viele Chancen – Keine Tore

Die Möglichkeiten wären da: Analysten und Statistiker berechneten, dass sich Liverpool in den letzten fünf Runden in der Premier League insgesamt 33 hochkarätige Torchancen erarbeitet hat. Aus diesen resultierte aber nur ein einziges Tor. Zuletzt blieb das Klopp-Team in der Meisterschaft 4 Mal in Folge ohne Treffer.