Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ein bekanntes Bild in dieser Saison Jubelnde Inter-Spieler nach einem Tor. imago images/IPA Sport

Ausgerechnet im Stadtderby gegen die AC Milan hat Inter Mailand den 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte klargemacht. Damit konnte Inter, was die Anzahl Meistertitel angeht, gegenüber den «Rossoneri» (19 Titel) wieder vorlegen.

Das Team von Trainer Simone Inzaghi steht bei weiterhin nur einer Liganiederlage. Am 27. September des vergangenen Jahres verlor Inter beim 1:2 im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Sassuolo. Es ist die einzige Saisonniederlage Inters nach 90 Minuten, gegen Bologna schied man in der Coppa nach der Verlängerung aus, gegen Atletico Madrid in der Champions League erst im Penaltyschiessen.

Dies gelang Inter bisher nur in der Saison 2006/07 unter Trainer Roberto Mancini. Getoppt wird diese Marke nur von Juventus in der Saison 2011/12, das damals ungeschlagen blieb.

Eigener Punkterekord im Visier

Die Serie A wurde auf die Saison 2004/05 von 18 auf 20 Mannschaften aufgestockt. Zwei Mal konnte Inter seither eine Saison mit über 90 Punkten abschliessen. In der Tabelle sind alle Mannschaften aufgeführt, die mindestens gleich gut waren wie Inter in der Saison 2020/21.

Punkte Team Saison 102 Juventus 13/14 97 Inter 06/07 95 Juventus 17/18 91 Inter 20/21 91 Juventus 16/17 91 Juventus 15/16 91 Napoli (2.) 17/18 86* Inter 23/24

Bei noch 5 ausstehenden Partien ist der Punkterekord von Juventus aus der Saison 2013/14 für Inter auch in dieser Fabelsaison unerreichbar. Lässt Inter keinen Punkt mehr liegen, würden die «Nerazzurri» die Saison als zweites Team überhaupt mit einer dreistelligen Anzahl Punkten abschliessen.

Noch realistischer ist für Inter das Übertreffen der Punkteausbeute von 97 Punkten aus der bisherigen Rekordsaison 2006/07. Dafür reichen 4 Siege aus den verbleibenden Spielen gegen den FC Torino (h), Sassuolo (a), Frosinone (a), Lazio Rom (h) und Hellas Verona (a).

Sommer als einer der Meistermacher

Inter Mailands sieben Säulen des Erfolgs

1 / 7 Legende: Yann Sommer Der Schweizer-Natigoalie wechselte im Sommer nach Mailand und wurde zum Sinnbild des defensiven Erfolgs. 17 Mal konnte er die weisse Weste wahren. imago images/Nicolo Campo 2 / 7 Legende: Lautaro Martinez Der Captain und Topskorer spielt bereits seine 8. Saison für Inter. Nach 2020/21 ist es sein 2. Meistertitel mit den «Nerazzurri». Seine 23 Saisontore sind Ligabestwert. imago images/Marco Canoniero 3 / 7 Legende: Marcus Thuram Kam im Sommer ablösefrei aus Mönchengladbach und spielt bei Inter gross auf: Hat schon zweistellig getroffen und aufgelegt und ist hinter Lautaro die Nummer 2 der ligaweiten Skorerliste. imago images/Gribaudi/ImagePhoto 4 / 7 Legende: Hakan Calhanoglu Machte 2021 das Undenkbare und wechselte innerhalb Mailands von der AC zu Inter. Rückte im Mittelfeld etwas zurück, erzielte aber dank seiner Elfmeter schon über 10 Tore. Wurde nun zum ersten Mal in seiner Karriere Meister. imago images/Gribaudi/ImagePhoto 5 / 7 Legende: Federico Dimarco In der Saison 2017/18 absolvierte Dimarco 9 Super-League-Spiele für den FC Sion, nun ist der Inter-Junior endlich Meister mit seinem Herzensklub. Der gebürtige Mailänder wurde bis 2021 diverse Male ausgeliehen und machte in dieser Saison nochmals einen Schritt nach vorne. Ein moderner Aussenverteidiger aus dem Lehrbuch. imago images/Beautiful Sports 6 / 7 Legende: Alessandro Bastoni Gehört bereits seit rund 5 Jahren zum erweiterten Stamm bei Inter. Er ist der designierte Abwehrchef der «Nerazzurri» der nächsten Jahre. imago images/Marco Canoniere 7 / 7 Legende: Henrich Mchitarjan Der Armenier dreht im Alter nochmals auf. Nach einer mässigen ersten Saison bei Inter skorte Mchitarjan bereits zweistellig in dieser Saison. Trotz dem fortgeschrittenen Alter von 35 Jahren hat Mchitarjan noch einen Vertrag bis 2026 bei Inter. imago images/Marco Cononiero

Yann Sommer hat als Stammtorhüter eine weitere Bestmarke der Serie A im Blick: die geringste Anzahl Gegentore. Seit der Aufstockung auf 20 Mannschaften und damit 38 Spielen liegt der Rekord bei 20 Gegentoren. Aufgestellt wurde die Bestmarke von Juventus (mit den Torhütern Gianluigi Buffon und für 3 Spiele Marco Storari) in seiner ungeschlagenen Saison 2011/12.

Inzaghis Premiere als Trainer

Eine der wichtigsten Inter-Stützen stand heuer an der Seitenlinie: Trainer Inzaghi. Für den ehemaligen Stürmer ist es der erste «Scudetto» seiner Trainerkarriere. 5 Jahre lang war er Trainer Lazio Roms gewesen, ehe er 2021 als Nachfolger von Antonio Conte in die lombardische Hauptstadt wechselte.

Zwei Cupsiege, eine CL-Final-Teilnahme, ein dritter und ein zweiter Platz standen für Inzaghi in seiner Inter-Karriere bereits zu Buche, nun folgte im «Derby della Madonnina» die Veredelung des Meisterstücks.