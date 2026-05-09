Legende: Wurde von den euphorischen Lens-Fans gefeiert Mezian Mesloub. imago images/Icon Sport

Diesen Abend wird Mezian Mesloub so schnell nicht vergessen. Der 16-Jährige, der erstmals im Profikader von Lens stand, avancierte beim 1:0 über Nantes am Freitag gleich zum Siegtorschützen. Und wie: In der 79. Minute eingewechselt, benötigte er nach einem Einwurf für sein Team gerade einmal 5 Sekunden und 2 Ballkontakte, um den Premieren-Treffer in der Ligue 1 zu markieren.

Das Stade Bollaert-Delelis stand Kopf. Mit dem Dreier sicherte sich Lens die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. Die Nordfranzosen könnten theoretisch gar noch PSG abfangen und sich den Meistertitel holen. Nantes dagegen steigt nach 13 Jahren im Oberhaus in die Ligue 2 ab.

Kein Name auf dem Trikot

Mesloub, dessen Vater Walid als Spieler einst 7 Partien für die algerische Nationalmannschaft bestritt, war von Trainer Pierre Sage nur aufgrund der angespannten Personalsituation mit vielen Verletzten nominiert worden. Auf seinem Trikot fehlte noch der Name. Dies dürfte sich wohl bald ändern.

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