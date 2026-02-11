Frank Ilett lässt sich erst wieder die Haare schneiden, wenn ManUnited 5 Mal in Serie gewinnt. Gegen West Ham war die Chance da.

Der Manchester-United-Fan Frank Ilett hat Kultstatus. Vor 493 Tagen hatte er angekündigt, sich erst wieder die Haare schneiden zu lassen, wenn sein Lieblingsteam 5 Spiele in Serie gewinnen würde. Mittlerweile folgen ihm alleine auf Instagram über 1,3 Millionen Menschen.

Unter Erik ten Hag und Ruben Amorim wartete Ilett vergeblich darauf, überhaupt in die Nähe eines Haarschnitts zu kommen. Mit Amorims Nachfolger Michael Carrick kam schnell Besserung: Der ehemalige Mittelfeldspieler startete mit Siegen über ManCity (2:0) und Arsenal (3:2) fulminant in seine Amtszeit als ManUnited-Trainer.

West Ham «verhindert» neue Frisur

Nachdem die «Red Devils» auch gegen Fulham (3:2) und Tottenham (2:0) Vollerfolge feiern konnten, trennte Ilett nur noch ein Sieg gegen den Tabellen-18. West Ham von einem Coiffeur-Besuch. Doch das Team von Carrick stolperte am Dienstag tatsächlich über die formstarken Londoner (4 Siege in den letzten 5 Ligaspielen) und spielte nur 1:1. Iletts neuer Haarschnitt muss also weiter warten.

Resultate