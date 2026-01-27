Das in der Liga noch ungeschlagene Porto träumt vom ersten Meistertitel seit 2022.

19 Spiele sind in der portugiesischen Meisterschaft bis anhin gespielt. Nach einigen Jahren, in denen man im Kampf um den Titel jeweils den beiden Vereinen aus Lissabon klar den Vortritt lassen musste, führt Porto die Tabelle in der Primeira Liga heuer klar an. Das Team des italienischen Trainers Francesco Farioli (36) spielt bisher eine praktisch perfekte Saison.

Legende: Jubeln in dieser Saison oft Der 19-jährige Brasilianer William Gomes und der FC Porto. Imago Images/Ball Raw Images

55 von möglichen 57 Zählern tütete Porto ein. In 19 Partien gab der Klub aus der Hafenstadt im Norden des Landes demnach nur einmal Punkte ab, am 8. Spieltag beim 0:0 bei Benfica. Ansonsten gab es ausschliesslich Siege.

Prunkstück Defensive

Auffallend ist dabei besonders die starke Verteidigung Portos. 40 Treffern stehen nur 4 (!) Gegentore gegenüber. Jede andere Mannschaft hat mindestens 10 Gegentreffer zu Buche stehen.

Durch die bisher makellose Saison nimmt Porto Kurs auf den ersten Meistertitel seit 2022. Erster Verfolger ist aktuell Sporting mit sieben Punkten Rückstand. Am kommenden Wochenende kommt es im «Estadio do Dragao» zum Direktduell.