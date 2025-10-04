Legende: Gratulation für den Torschützen Joshua Kimmich und Knipser Harry Kane. IMAGO / Jan Huebner

Bayern München hat auch sein sechstes Spiel der laufenden Bundesliga-Saison für sich entscheiden können. Das Team von Trainer Vincent Kompany setzte sich bei Frankfurt mit 3:0 durch und liegt als Leader neu vier Zähler vor dem ersten Verfolger Dortmund.

Die Münchner legten in Frankfurt einen absoluten Traumstart hin. Nach gerade einmal 15 Sekunden bugsierte Luis Diaz eine Vorlage von Serge Gnabry über die Linie. Das Heimteam reagierte in der 16. Minute mit dem vermeintlichen Ausgleich durch Jean Bahoya. Das Tor zählte wegen eines Handspiels von Teamkollege Ritsu Doan jedoch nicht.

In der 27. Minute erhöhte Bayern durch Harry Kane, der mit seinem bereits 11. Liga-Tor auf 2:0 stellte. Die Vorlage kam von Diaz, der sich in der zweiten Halbzeit endgültig zum Mann des Spiels kürte. Der Sommer-Neuzugang von Liverpool liess Frankfurt-Verteidiger Robin Koch alt aussehen und zimmerte den Ball zum 3:0 unter die Latte.



Bundesliga