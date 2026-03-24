Legende: Sagt Liverpool im Sommer «Goodbye» Mohamed Salah. Imago/Propaganda Photos

Mohamed Salah wird den FC Liverpool nach der laufenden Saison verlassen. Damit wird der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag vorzeitig aufgelöst. Laut dem Klubstatement wollte der frühere Basel-Spieler die Fans der «Reds» frühzeitig über seinen Entscheid informieren.

Salah war 2017 von der AS Roma an die Anfield Road gewechselt und prägte seither eine der erfolgreichsten Phasen der Klubgeschichte. In 435 Pflichtspielen erzielte der 31-jährige Offensivspieler 255 Tore und liegt damit auf Rang drei der ewigen Torschützenliste Liverpools.

Grosse Titelsammlung

Mit Liverpool gewann Salah unter anderem die Premier League, die Champions League sowie weitere nationale und internationale Titel. Zudem sicherte er sich viermal den Goldenen Schuh als bester Torschütze der Liga. Wo Salahs Weg hinführt, ist derzeit offen.