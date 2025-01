Legende: Spielt künftig in Spanien Ruben Vargas. IMAGO / Ulrich Wagner

Ruben Vargas wechselt nach fünfeinhalb Jahren in der Bundesliga von Augsburg per sofort zum FC Sevilla.

Der Nati-Flügel wird in Spanien Teamkollege von Djibril Sow und unterschreibt bis 2029.

Der Vertrag von Vargas bei Augsburg wäre im Sommer ausgelaufen.

Ruben Vargas lanciert seine Karriere in Spanien neu. Der Nati-Flügel verlässt Augsburg per sofort und schliesst sich dem FC Sevilla an. Beim Tabellen-14. von LaLiga trifft Vargas auf Nati-Teamkollege Djibril Sow.

Wechsel hat sich abgezeichnet

Vargas hatte seit längerem mit einem Abgang aus Augsburg geliebäugelt. Im Dezember wurde bekannt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Gerüchten zufolge hatte auch Mönchengladbach Interesse am 26-Jährigen bekundet. Nun unterschrieb Vargas bis 2029 bei den Andalusiern, wo er mit der Trikotnummer 5 auflaufen wird.

Vargas war 2019 von Luzern in die Bundesliga gewechselt und reifte bei Augsburg zum Nationalspieler. Insgesamt stand der Schweizer in 161 Pflichtspielen für den Klub (23 Tore) auf dem Platz. In dieser Saison bestritt er in der Meisterschaft auch wegen einer Bänderverletzung nur 7 Spiele (3 davon in der Startelf).