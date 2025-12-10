Legende: Kehrt Frankfurt den Rücken zu Pirmin Schwegler. IMAGO / HMB-Media

Der VfL Wolfsburg hat nach langer Suche einen neuen Sportdirektor gefunden. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt der Schweizer Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt und tritt damit die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an. Der 46-Jährige war vor rund einem Monat entlassen worden.

«Die Entscheidung, die Eintracht zu verlassen, ist mir keineswegs leichtgefallen», sagte Schwegler: «Gleichzeitig ist die Chance, bei einem ambitionierten Verein eine zentrale Rolle zu übernehmen, eine sehr reizvolle Perspektive für mich.»

Schwegler war seit Anfang des Jahres als Leiter Profifussball bei der Eintracht tätig. Zuvor hatte der 14-fache Natispieler bereits bei Bayern München und der TSG Hoffenheim gearbeitet. Wolfsburg hatte sich Mitte November von Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Schindzielorz getrennt, um auf die anhaltende sportliche Talfahrt zu reagieren.