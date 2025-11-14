Die nordamerikanische Fussball-Profiliga ändert ihren Spielkalender und passt sich künftig den führenden Topligen an.

Legende: Ab 2027 rollt der Ball anders Die MLS erhofft sich durch die Kalenderanpassung eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit. imago images/Zuma Press/Darryl Dyck

Ab 2027 wird die Major League Soccer ihre Partien jahresübergreifend von Sommer bis zum Frühjahr austragen. Die aktuelle Saison läuft seit Februar und endet Anfang Dezember mit dem Playoff-Final um die Meisterschaft.

Für die Phase der Kalender-Umstellung soll es von Februar 2027 bis Mai 2027 eine verkürzte Saison mit 14 Spieltagen und anschliessenden Playoffs geben. Die Saison 2027/28 soll dann in der zweiten Julihälfte 2027 beginnen und Ende Mai 2028 enden. Geplant ist demnach auch eine Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.

«Beginn einer neuen Ära»

Die Angleichung des Spielplans an weltweit führende Ligen – allen voran die fünf europäischen Topligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich – werde die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken und bessere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen, sagte MLS-Chef Don Garber in einer Mitteilung der Liga. Er sprach von einem wahrhaft historischen Schritt: «Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Liga und für den Fussball in Nordamerika.»