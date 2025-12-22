Der Superstar erlöst Ägypten zum Auftakt des Afrika Cups dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

Legende: Erzielt das Siegtor Mohamed Salah (v.).

Ägypten hat dank eines späten Tores von Mohamed Salah im ersten Spiel des Afrika Cups eine Blamage verhindert. Der Liverpool-Starstürmer traf in der Nachspielzeit zum 2:1 gegen den Aussenseiter Simbabwe.

Ägypten hatte schwungvoll begonnen und sich einige Chancen erspielt. Doch schon beim ersten Konter traf der Aussenseiter. Prince Dube traf nach schöner Ballannahme mit dem Rücken zum Tor und einer Drehung in der 20. Spielminute.

Salah zuerst schwach, dann wuchtig

Der Favorit aus Ägypten wirkte geschockt und tat sich anschliessend schwer. Auch in der zweiten Halbzeit lief es nicht gut, ehe ManCity-Akteur Omar Marmoush (63.) traf. Der Stürmer nahm einen langen Pass auf und schoss den Ball über Keeper Washington Arubi aus spitzem Winkel hinweg ins Netz.

In der ersten Minute der Nachspielzeit setzte der bis dahin schwache Salah den Schlusspunkt. Der 33-Jährige erzielte mit einem wuchtigen Schuss den umjubelten Siegtreffer.

