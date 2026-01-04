Mit Mühe ist Marokko in die Viertelfinals des Afrika Cups eingezogen. Ein Tor von Brahim Diaz entscheidet das Spiel gegen Tansania, in dem der Favorit lange wackelt.

Legende: Matchwinner Brahim Diaz erzielt den einzigen Treffer der Partie. Reuters/Action Images

Gastgeber und Topfavorit Marokko hat den 2. Titel beim Afrika Cup nach 1976 weiter fest im Blick. Das Team um Captain Achraf Hakimi setzte sich in Rabat gegen Tansania verdient mit 1:0 durch und steht in den Viertelfinals.

Den entscheidenden Treffer für die überlegenen Marokkaner erzielte Brahim Diaz in der 64. Minute. Der Flügelspieler von Real Madrid erwischte mit seinem Schuss aus spitzem Winkel Hussein Masalanga im Tor Tansanias in der kurzen Ecke.

Nun gegen Südafrika oder Kamerun

Der WM-Halbfinalist von 2022 wurden seiner Favoritenrolle selten gerecht. Tansania, das mit zwei Unentschieden und einer Niederlage gerade so den Achtelfinal erreicht hatte, vergab in der Anfangsphase sogar die grosse Chance zur Führung. In der Nachspielzeit forderte der Aussenseiter noch vergeblich einen Foulelfmeter.

Im Viertelfinal trifft Marokko auf Südafrika oder Kamerun.

Resultate