Legende: Mag es akrobatisch Marokkos Ayoub El Kaabi. Reuters / Action Images

Marokko sicherte sich in Rabat durch ein hochverdientes 3:0 gegen Sambia nicht nur den Gruppensieg und das Achtelfinalticket, sondern durfte neben der Rückkehr seines zuvor verletzten Starspielers Achraf Hakimi erneut ein Traumtor von Ayoub El Kaabi bejubeln.

Die frühe Führung besorgte der Stürmer noch per «normalem» Kopfballtreffer (9.), dann aber gelang dem 32-Jährigen mit seiner nächsten Flugeinlage bereits das zweite Kunststück im Turnierverlauf (50.). Bereits beim Auftaktspiel gegen die Komoren (2:0) hatte er mit einem Tor per Fallrückzieher für Aufsehen gesorgt. Für den Mitfavoriten traf am Montagabend auch Brahim Diaz von Real Madrid (27.)

Auch das Comeback von Hakimi sorgte im weiteren Verlauf des Abends für grosse Freude bei den marrokanischen Fans. Der Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain, der sich im November im Champions-League-Duell gegen Bayern München eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, feierte in der 64. Minute seine Rückkehr auf den Rasen.

