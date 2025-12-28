Algerien steht am Afrika Cup dank des 1:0 über Burkina Faso in der K.o.-Phase. YB-Verteidiger Jaouen Hadjam verletzt sich.

Legende: Zeigt sich weiter treffsicher Riyad Mahrez. imago images/Visionhaus

Algerien steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum als Sieger der Gruppe E fest. Das Ticket für die Achtelfinals am Afrika Cup in Marokko hat das Team von Vladimir Petkovic damit in der Tasche. Algerien hatte lange auf einen solchen Erfolg gewartet. Nach ihrem zweiten Triumph am Afrika Cup 2019 blieben die Nordafrikaner an den letzten zwei Turnieren jeweils in der Vorrunde hängen.

Der Sieg gegen Burkina Faso in Rabat fiel mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus – und wurde vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz. Mahrez ist mit nun drei Toren aktueller Turnier-Topskorer.

In Marokko ebenfalls bereits für die Achtelfinals qualifiziert sind Nigeria und Ägypten.