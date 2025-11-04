Legende: «Jeder weiss, dass ich hier sehr glücklich bin» Granit Xhaka und Sunderland – das passt bis jetzt. Imago/Shutterstock

Granit Xhaka huschte ein leichtes Lächeln über das Gesicht. «Es ist immer schön, das erste Tor für einen neuen Klub zu schiessen. Jeder weiss, dass ich hier sehr glücklich bin», sagte der Anführer von Premier-League-Aufsteiger Sunderland nach seinem Premierentreffer, der am Ende «nur» zu einem 1:1 gegen Everton reichte.

Das Ergebnis ärgerte Xhaka. Die Ansprüche in Sunderland haben sich nach einem furiosen Saisonstart verschoben. «Wir sind halb enttäuscht, halb zufrieden», sagte der Ex-Leverkusener, der mit seinem neuen Klub nach 10 Spielen auf dem überraschenden 4. Tabellenplatz steht.

Wiedersehen mit Arsenal

Xhaka (33) führt dabei den zweitjüngsten Kader der Liga (25,0 Jahre) an – und erntet für seine Leaderrolle viel Lob. «Ein Spieler wie Granit ist mit seiner Erfahrung für uns wirklich wichtig», schwärmte Coach Régis Le Bris am Montag: «Er setzt Massstäbe.»

Am kommenden Wochenende kommt es für Xhaka im Stadium of Light zum Wiedersehen mit Arsenal. Bei den «Gunners» hatte der Nati-Captain von 2016 bis 2023 gespielt: «Das wird ein emotionales Spiel. Ich hatte unglaubliche Jahre dort.»

