Der dänische Rekordmeister muss erstmals in der Abstiegsrunde der Superliga antreten.

Legende: Fassungslosigkeit bei Aurelio Buta und seinen Teamkollegen nach dem Fall in die Abstiegsrunde. imago images/Gonzales Photo

Der historische Absturz in die Abstiegsrunde hat den dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen zutiefst erschüttert. «Ich schäme mich in Grund und Boden. Verdammt noch mal in Grund und Boden», sagte Führungsspieler Thomas Delaney nach dem entscheidenden 1:2 gegen den FC Randers am letzten Spieltag der Hauptrunde.

«Das ist ein schwarzer Tag, das ist peinlich – und es ist verdient», ergänzte Trainer Jacob Neestrup bei TV2. Mit der 9. Niederlage im 22. Saisonspiel steht fest, dass der ruhmreiche FCK erstmals in die Abstiegsrunde der dänischen Superliga muss.

Titelchance im Cup

TV-Experte Stig Töfting sprach von einem «Skandal», die treuesten Fans protestierten mit zahlreichen Bannern gegen die «überbezahlte» Mannschaft und die Klubführung. «Ihr seid alle schuld – schämt euch!», hiess es auf einem der Spruchbänder.

In der vergangenen Saison hatte sich die Mannschaft noch den 16. Meistertitel gesichert. Ganz verloren ist die Saison aber noch nicht: Im Cup hat der FCK im Halbfinal-Rückspiel am Samstag bei Viborg FF sogar noch eine Titelchance (Hinspiel 2:1).