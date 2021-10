Borussia Mönchengladbach eliminiert Bayern München im 1/16-Final des DFB-Pokals gleich mit 5:0.

Grosse Figur ist Breel Embolo. Der Schweizer trifft 2 Mal und ist an allen 5 Toren entscheidend beteiligt.

Im 7. Duell mit den Bayern im Pokal siegen die «Fohlen» erstmals.

In den anderen Partien vom Mittwoch verliert Leverkusen, Union Berlin zittert sich weiter.

6 mal probiert, nie ist was passiert. So in etwa musste sich Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal gegen Bayern München bislang gefühlt haben. Doch nun, im 7. Duell, setzten sich die «Fohlen» erstmals durch – und wie!

Gleich mit 5:0 fegte das Team mit den 4 Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo in der Startelf den deutschen Rekordmeister am Mittwoch im 1/16-Final vom Platz. Das Resultat war nicht nur aufgrund der beiden Tore von Embolo (zum 4:0 und 5:0), der zudem auch bei den ersten 3 Treffern die Füsse im Spiel hatte, denkwürdig:

Höher hatten die Bayern in einem Pflichtspiel letztmals in der Saison 1978/79 verloren (1:7 gegen Düsseldorf).

Im Pokal war das 0:5 gar die höchste Pleite überhaupt (zuvor ein 1:5 gegen Köln 1971/72).

Schon im Vorjahr waren die Bayern in der 2. Runde gegen Kiel ausgeschieden. Zwei Jahre in Folge ohne Achtelfinal mit den Bayern hatte es letztmals 1994/95 gegeben.

Für Gladbach kommt der Erfolg im Pokal genau zur rechten Zeit, nachdem es zuletzt in der Meisterschaft nicht so richtig lief. Bayern, das ohne seinen Corona-kranken Trainer Julian Nagelsmann auskommen musste, blieb erstmals in dieser Saison torlos. Zuvor hatten die Bayern in 14 Partien 60 Tore erzielt.