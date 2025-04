Legende: Bereits am Mittwoch Meistertrainer? Liverpool-Coach Arne Slot wird am Mittwochabend wohl ähnlich gespannt wie auf der Trainerbank auf dem Sofa sitzen. IMAGO / Shutterstock

Am Wochenende hatte Arsenal mit einem Sieg gegen Ipswich die Liverpool-Meisterfeier noch vertagt. Nun liegt es wieder an den Londonern, den 20. Meistertitel der «Reds» noch etwas hinauszuzögern. Holt Arsenal am Mittwochabend im Derby gegen Crystal Palace mindestens einen Punkt, fällt die Entscheidung um den Premier-League-Titel frühestens am Sonntag.

Die Chance, dass Liverpool tatsächlich schon am Mittwoch auf dem Sofa jubeln darf, scheint gering. Zum einen hat Crystal Palace seit drei Jahren nicht mehr gegen Arsenal gewinnen können. Zum anderen steht für die «Eagles», die im Mittelfeld der Tabelle nichts mehr zu verlieren, aber auch nichts mehr zu gewinnen haben, am Samstag der Halbfinal im FA Cup gegen Aston Villa an.

Titel an der Anfield Road?

Gut möglich also, dass Trainer Oliver Glasner einigen Stammkräften eine Pause gibt, damit sie im wichtigeren K.o.-Spiel vom Samstag erholt antreten dürfen. Sollte Arsenal die 3 Punkte einfahren, kann Liverpool am Sonntag mit einem Sieg gegen Tottenham den Titel klarmachen – vor den eigenen Fans an der Anfield Road.

Übersicht Premier League