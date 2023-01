Granit Xhaka ist mit Arsenal in der Premier League auf Titelkurs. Seine Beziehung zum Trainer ist dabei ein Schlüssel.

Dass Xhaka am Montag in Bern persönlich seinen Award zum Schweizer Nati-Spieler des Jahres abholte, ist nicht selbstverständlich. Immerhin steckt er in London mit seinem Klub Arsenal mitten im Meisterrennen um die Premier League.

Doch sein Trainer Mikel Arteta habe ihn praktisch hergeschickt – solche Auszeichnungen müsse man unbedingt persönlich abholen.

Ich fühle mich so fit wie noch nie in meiner Karriere. Das habe ich vor allem meinem Trainer zu verdanken.

Nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz spürt Xhaka Artetas Vertrauen. Im zentral-offensiven Mittelfeld ist der 30-Jährige bei den «Gunners» uneingeschränkter Stammspieler; er wird nicht einmal geschont und spielt praktisch jedes Spiel durch.

Sprinter Arteta «rettet» Xhaka

«Ich fühle mich so fit wie noch nie in meiner Karriere», meinte Xhaka im Rahmen der Swiss Football Night gegenüber 20 Minuten. «Das habe ich vor allem meinem Trainer zu verdanken. Er arbeitet jetzt seit drei Jahren mit uns. Er weiss ganz genau, was er macht.»

Arteta scheint auch genau zu wissen, wie er mit Xhaka umgehen muss – einem Spieler, der sich auch über seine Emotionen definiert und dadurch besser wird. Im Derby gegen Tottenham vom vorletzten Sonntag (2:0) musste der spanische Trainer seinem Schützling nach Schlusspfiff hinterhersprinten und ihn aus einem Handgemenge reissen. Konsequenzen hatte die Aktion für Xhaka nicht.

Tagtägliche Arbeit und der Glaube

Auch dank dem erstmaligen Auswärtssieg gegen Tottenham seit 8 (!) Jahren winkt Arsenal derzeit von der Tabellenspitze, 5 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City (bei einem Spiel weniger). «Darüber bin ich nicht überrascht», so Xhaka gegenüber SRF, er gibt aber auch zu: «Vor der Saison war es sicher nicht das Ziel.»

Der Grund für den Erfolg und die Aussicht auf den ersten Meistertitel für Arsenal seit 2004 verortet Xhaka «in der tagtäglichen Arbeit» und natürlich beim Trainer. Und jetzt? «Jetzt müssen wir nur noch daran glauben.»