Legende: Am Telefon mit der Familie Luis Suarez. imago images

Es waren Bilder, die ans Herz gingen. Schluchzend wie ein kleines Kind sass Luis Suarez mitten auf dem Rasen und telefonierte mit seiner Familie in Uruguay. Der Meistertitel in der spanischen La Liga mit Atletico Madrid war zweifellos der emotionalste Triumph in der langjährigen Erfolgskarriere des mittlerweile 34-jährigen Stürmers.

Suarez' süsse Rache

«Es war eine so harte Saison. Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf nach allem, was ich durchlebt habe und wie ich geringschätzt wurde», sagte der Südamerikaner. Für die für heutige Profifussballer lächerliche Ablösesumme von 6 Millionen Euro hatte der FC Barcelona Suarez vor einem Jahr zu Atletico abgeschoben. Dieser Transfer hatte die Katalanen, die in dieser Saison nur Dritte wurden, möglicherweise den Titel gekostet.

Dieser Klub hat weiterhin Zukunft.

So schmeckte für Suarez dieser persönliche Triumph noch süsser. Und Suarez war es letztendlich, der beim 2:1-Sieg des neuen Meisters bei Real Valladolid den entscheidenden Treffer und seinen 21. insgesamt erzielte. Der Sieg von Real Madrid (2:1 gegen Villarreal) war letztlich nutzlos.

Während Suarez noch seine Tränen trocknete, war bei Atletico-Coach Diego Simeone die Anspannung längst in ein befreites Lachen umgeschlagen. «Man hat mich oft gefragt, ob ich hier Trainer bleiben werde. Es war richtig, das getan zu haben. Dieser Klub hat weiterhin Zukunft», sagte der Argentinier, für den es der 8. Titel mit den «Colchoneros» war (2 Mal Meister, 2 Mal Europa League, 2 Mal Uefa-Supercup, 1 Mal Cup und 1 Mal spanischer Supercup).