Robert Lewandowski von Triple-Gewinner FC Bayern München ist Europas Fussballer des Jahres. Der Torschützenkönig gewann die Wahl der Uefa vor seinem Teamkollegen Manuel Neuer und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City.

Ich bin total stolz auf die gesamte Mannschaft, auf das, was wir erreicht haben.

Lewandowski erzielte in der vergangenen Saison in 47 Pflichtspielen 55 Treffer. Er folgt auf Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, der die Trophäe im Vorjahr gewonnen hatte. «Es ist überragend, einfach super. Ich bin total stolz auf die gesamte Mannschaft, auf das, was wir erreicht haben», sagte Lewandowski.

Flick löst Klopp ab

Am Rande der Gruppenauslosung in der Champions League wurde zudem ein weiterer Bayern-Akteur geehrt. Als bester Trainer ist Hansi Flick ausgezeichnet worden. Der 55-Jährige setzte sich bei der Wahl vor Vorjahressieger Jürgen Klopp (Liverpool) und Julian Nagelsmann (Leipzig) durch.

Harder die Beste bei den Frauen

Zum 2. Mal nach 2018 wurde die Dänin Pernille Harder zu Europas Spielerin des Jahres erkoren. Die 27-Jährige hatte in der letzten Saison mit Wolfsburg die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen. Im Sommer wechselte Harder dann von den «Wölfinnen» auf die Insel zum FC Chelsea.