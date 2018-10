Der englische Ex-Nationalspieler Glenn Hoddle ist an seinem 61. Geburtstag in einem TV-Studio kollabiert und ins Spital eingeliefert worden. Wie britische Medien und Kollegen des ehemaligen Nationaltrainers berichten, brach Hoddle am Samstag vor der Ausstrahlung der Sendung «BT Score» zusammen. Die Sendung, in der Hoddle als Experte auftreten sollte, wurde daraufhin abgesagt. Details über den Zustand des früheren Tottenham-Profis wurden zunächst nicht bekannt. Jake Humphrey, Moderator von «BT Score» schrieb bei Twitter, Hoddle sei «ernsthaft erkrankt».