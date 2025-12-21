Der Afrika Cup ist lanciert: mit einem erkrampften Sieg des Gastgebers und einem absoluten Traumtor.

Legende: Kann es selbst kaum fassen Ayoub El Kaabi nach seinem Fallrückzieher-Traumtor. Keystone/AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Nach 55 Minuten war der Bann in Rabat dann doch gebrochen. Noussair fand mit seinem Zuspiel Brahim Diaz, der bei Real Madrid engagierte Mittelfeldspieler brachte Marokko in Führung. Damit war das Auftaktspiel des Afrika Cup in Marokko lanciert. Bis dahin hatte das Team von den Komoren tapfer Paroli geboten. Und endlich war nun Pep in der Partie. Rafiki Said (59.) vergab eine gute Gelegenheit zum Ausgleich.

Dann kam der grosse Auftritt von Ayoub El Kaabi: Der Joker erhöhte per traumhaftem Fallrückzieher auf 2:0 für die «Löwen vom Atlas».

Das Team von den Komoren – die Insulaner hatten in der Qualifikation sogar Tunesien hinter sich gelassen – konnte darauf nicht mehr reagieren. In der weitgehend trostlosen 1. Halbzeit bei strömendem Regen hatte Komoren-Keeper Yannick Pandor früh einen Penalty pariert (11.).

