Der Augsburger Neuzugang Fabian Rieder trifft früh, muss sich aber doch noch St. Pauli geschlagen geben. Gerardo Seoanes Gladbach geht zuhause gegen Bremen unter.

Viel Anlaufzeit brauchte Fabian Rieder beim neuen Arbeitgeber nicht. Der Nati-Mittelfeldspieler traf schon in der 16. Minute per Kopf. Doch sein Augsburg gab den Vorsprung im Spiel der 3. Bundesliga-Runde noch her und unterlag auswärts St. Pauli 1:2.

Unglücklichen Einfluss nahm Rieders Teamkollege Cédric Zesiger. Erst verursachte er einen Handspenalty. Zwar scheiterte Andréas Hountondji an Augsburg-Goalie Finn Dahmen, konnte aber den Abpraller über die Linie drücken (45.). In Halbzeit zwei bekundete Zesiger erneut Pech. Er fälschte Danel Sinanis Abschluss ins eigene Tor ab (78.). Darauf fand Augsburg keine Antwort mehr. Während der FCA auf 3 Punkten sitzenbleibt, hält St. Pauli nach 3 Runden bei bereits 7 Zählern.

Nächste Pleite für Seoane

Gladbach kassierte bei Werder Bremen eine harsche Niederlage. Das Team von Gerardo Seoane unterlag gleich mit 0:4. Nico Elvedi spielte bei den «Fohlen» durch, Cameron Puertas bei Werder bis zur 82. Minute. Gladbach hält nach 3 Spielen weiter bei nur einem Punkt.

Bundesliga