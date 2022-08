Legende: Sollen ihre Teams zum Erfolg führen Bayerns neuer Superstar Sadio Mané, Dortmunds neue Sturm-Hoffnung Karim Adeyemi und Frankfurts Schweizer Mittelfeld-Motor Djibril Sow. Imago Images/HMB-Media/Laci Perenyi/Sven Simon

Wer nach dem Abgang von Robert Lewandowski in Richtung Barcelona auf einen Umsturz an der Bundesliga-Spitze hofft, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden.

Klar, ein amtierender Weltfussballer ist für jedes Team eine Bereicherung. Und doch drängt sich die Frage auf: Sind die Bayern ohne ihre langjährige Tormaschine schlechter als in der Vorsaison, als sie die 10. Meisterschale in Serie holten? Es wäre verfrüht, darauf schon vor dem 1. Bundesliga-Spieltag eine Antwort zu geben. Die Vorbereitungsspiele sowie der gewonnene Supercup (5:3-Sieg gegen Leipzig) sind noch zu wenig aussagekräftig.

Bayern auf dem Papier unantastbar

Es deutet aber einiges daraufhin, dass die Münchner der nationalen Konkurrenz auch in der bevorstehenden Saison überlegen sein werden. Auch wenn es positionsbedingt kein 1:1-Ersatz für Lewandowski sein mag, ist der Zuzug von Sadio Mané als absoluter Transfer-Coup zu werten. Der 30-jährige Senegalese hat mit Liverpool alles gewonnen und will nun mit den Bayern noch einmal durchstarten. Mit Matthijs de Ligt engagierte der FCB zudem einen der begehrtesten Innenverteidiger der Welt.

Die Verpflichtungen der beiden Top-Talente Ryan Gravenberch und Mathys Tel gehen dabei fast schon etwas unter. Das Kader der Bayern ist auf die Champions League ausgerichtet.

Audio Die Bayern sind einmal mehr Favorit (Radio SRF 3, Morgenbulletin vom 02.08.22) 00:42 min abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Kampf um Platz 2 offen

Der 11. Bundesliga-Titel der Münchner de suite, er scheint nur Formsache zu sein. Auch, weil der ärgste Konkurrent Dortmund mit Erling Haaland seine Lebensversicherung in Richtung Manchester City hat ziehen lassen müssen. Der BVB versucht den Weggang des norwegischen Torgaranten durch Sébastien Haller und Karim Adeyemi gleich mit zwei neuen Mittelstürmern abzufedern. Aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung fehlt Haller dem BVB jedoch mehrere Monate. Nico Schlotterbeck, Niklas Süle sowie Mittelfeldabräumer Salih Özcan sollen die Defensive stabilisieren.

Leverkusen und Leipzig verzichteten auf grosse Kader-Mutationen und steigen mit ähnlichem Personal in die neue Spielzeit. Weder die Mannschaft von Coach Gerardo Seoane noch die «Roten Bullen» haben auf dem Papier das Zeug, um den Bayern über 34 Spieltage gefährlich zu werden. Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer Frankfurt könnte ebenfalls in den Kampf um «The Best of the Rest» eingreifen und landete mit dem Zuzug von Weltmeister Mario Götze einen Coup.

Minus 8 Schweizer

Während die Bundesliga mit den Aufstiegen von Schalke 04 und Werder Bremen an Traditionsvereinen reicher wurde, schrumpfte die Anzahl der Schweizer Akteure. Waren es im Verlauf der Spielzeit 2021/22 noch 19 Spieler, welche im Kader eines Bundesliga-Klubs standen, so sind es heuer vor dem Saisonauftakt «nur» noch 11.

Die Schweizer Bundesliga-Abgänge seit dem letzten Sommer

Spieler Alter Klub Neuer Klub Breel Embolo Gladbach AS Monaco/FRA Kevin Mbabu Wolfsburg Fulham/ENG Andi Zeqiri Augsburg Basel Denis Zakaria Gladbach Juventus/ITA Cedric Itten Greuther Fürth YB Marwin Hitz Dortmund Basel Roman Bürki Dortmund St. Louis/USA Admir Mehmedi Wolfsburg Antalyaspor/TUR Saulo Decarli Bochum Braunschweig/GER/2. BL

Es ist davon auszugehen, dass die folgenden 5 Schweizer die neue Bundesliga-Saison als Stammspieler mit Schlüsselrollen in Angriff nehmen werden:

1 / 5 Legende: Djibril Sow, Eintracht Frankfurt Der 25-jährige Mittelfeldspieler gehörte in der letzten Saison unter Oliver Glasner zur festen Grösse. In der Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit trug Sow zuweilen gar die Kapitänsbinde. Mit YB durfte der Zürcher 2018 bereits Champions-League-Luft schnuppern. Nun werden weitere «Königsklassen»-Einsätze mit Frankfurt dazukommen. IMAGO / Langer 2 / 5 Legende: Silvan Widmer, Mainz Der rechte Aussenverteidiger befindet sich in der Blütezeit seiner Karriere. Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt wurde der 29-Jährige zum neuen Mainzer Captain berufen. Und das vor seiner erst zweiten Saison bei den «Nullfünfern». IMAGO / Kruczynski 3 / 5 Legende: Gregor Kobel, Dortmund Vom Schweizer Goalie-Trio beim BVB ist nur noch Kobel übrig geblieben. Der 24-Jährige ist allerdings die unbestrittene Nummer 1. Kobel dürfte in sämtlichen Pflicht-Wettbewerben das Dortmunder Tor hüten. Zum Auftakt des DFB-Pokals hielt er seinen Kasten beim 3:0 bei 1860 München sauber. IMAGO / ActionPictures 4 / 5 Legende: Yann Sommer, Gladbach Immer wieder wurde die Schweizer Nummer 1 mit einem Wechsel nach Frankreich zu Nizza in Verbindung gebracht. Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September offen. Aktuell sieht es jedoch eher wieder nach einem Verbleib Sommers bei Gladbach aus. Wenn dem so ist, wird er für die «Fohlen» der gewohnt sichere Rückhalt sein. IMAGO / Revierfoto 5 / 5 Legende: Nico Elvedi, Gladbach Nach dem Abgang von Innenverteidiger-Kollege Matthias Ginter zu Freiburg muss oder darf der Schweizer noch mehr Verantwortung übernehmen. Einen neuen Innenverteidiger hat die Borussia nicht geholt. Auch Neo-Trainer Daniel Farke dürfte von Beginn an auf Elvedi setzen. IMAGO / Langer

Bei den übrigen 6 Schweizern ist die Ausgangslage eine andere: