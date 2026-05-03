Superstar Lionel Messi hat in seinem Jubiläumsspiel für Inter Miami eine bittere Niederlage kassiert.

Legende: Wird zu Fall gebracht Lionel Messi . Keystone/Chris Arjoon

In seinem 100. Spiel für Inter Miami erlebte Lionel Messi eine Enttäuschung. Sein Team verlor das MLS-Duell gegen Orlando City trotz 3:0-Führung noch mit 3:4.

Messi erzielte in der 33. Minute das 3:0 und hatte zuvor bereits die beiden ersten Treffer vorbereitet. Doch Orlando City drehte die Partie noch komplett: Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und stellte damit den Ausgleich her, ehe Tyrese Spicer in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Beckham-Geburtstag getrübt

Für Inter Miami war es die erste Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie. Ausserdem wartet das Team auch im vierten Anlauf weiterhin auf den ersten Heimsieg im neuen Stadion. Damit wurde Klub-Besitzer David Beckham der 51. Geburtstag gründlich verdorben.