Nach dem 0:3 gegen Tottenham war ManUnited-Coach Jose Mourinho bedient. Und legte sich mit den Medienschaffenden an.

Legende: Video Mourinho redet sich in Rage (engl.) abspielen. Laufzeit 3:23 Minuten.

Mourinho redet sich in Rage (engl.)

Gut 3 Minuten dauerte der Disput mit den Journalisten, ehe Mourinho entnervt von dannen zog. Wiederholt war er wegen seiner Spielweise und dem fehlenden sportlichen Erfolg angegriffen worden.

Ich habe mehr Meistertitel in England gewonnen als alle anderen Teammanager zusammen.

«Du musst dich entscheiden, was wichtiger ist: Wie wir spielen oder ob wir gewinnen», sagte er zu einem Medienschaffenden. In der ersten Halbzeit habe sein Team überragend gespielt. Die einzigen, welche die Leistungen richtig einordnen könnten, seien die Zuschauer. «Sie haben uns trotz der Niederlage applaudiert, weil sie sahen, dass wir besser waren.»

Am Ende konnte sich Mourinho nicht mehr bremsen: «Ich habe 3 Meisterschaften in England gewonnen. 3 Meisterschaften. Alle anderen 19 Teammanager haben zusammen 2 gewonnen. Also Respekt bitte!» Nach dem Donnerwetter verliess er die Medienkonferenz.

Fehlstart in der Meisterschaft

Die 0:3-Heimniederlage gegen Tottenham setzt Mourinho zusätzlich unter Druck. Nach schwachen Leistungen in der Saisonvorbereitung missglückte nun auch der Meisterschaftsstart mit nur 3 Punkten aus den ersten 3 Spielen.