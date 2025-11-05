Die WM 2026 wird wohl die letzte für Cristiano Ronaldo. Der 40-Jährige kündigte in einem Interview sein baldiges Karriereende an, ohne allerdings ein genaues Datum zu nennen. «Ich werde vorbereitet sein. Es wird natürlich hart und schwierig werden. Wahrscheinlich werde ich weinen», sagte Ronaldo als Gast des Formats «Piers Morgan Uncensored».

«Nichts ist vergleichbar mit dem Adrenalinkick, den wir haben, wenn wir ein Tor schiessen. Aber alles hat einen Anfang und ein Ende, also werde ich vorbereitet sein», sagte Ronaldo, dem in über 1000 Spielen schon mehr als 950 Tore gelangen.

Messi nicht besser

Der WM-Titel fehlt ihm noch in seiner Sammlung, sei aber nicht sein Traum. «Um was zu entscheiden? Um zu entscheiden, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich einen Wettbewerb mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glauben Sie, das sei fair?»

Lionel Messi gewann 2022 die WM und sagte darüber, dass dies sein Lebenstraum gewesen sei. Zur Frage, wer denn nun der bessere Fussballer sei, sagte er: «Ist Messi besser als ich? Da bin ich anderer Meinung.»