«France Football» und die Uefa geben die Liste der Nominierten für den Ballon d'Or 2025 bekannt. Mit dabei: Yann Sommer.

Legende: Wird er für eine fantastische Saison belohnt? Yann Sommer hexte Inter Mailand in den Final der Champions League. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Yann Sommer gehört zu den 10 Nominierten für die Jaschin-Trophäe. Damit wird im Rahmen der Ballon d'Or-Gala am 22. September der beste Keeper des Jahres ausgezeichnet. Neben dem früheren Nati-Goalie, der mit Inter Mailand im Final der Champions League stand, gehören unter anderen Gianluigi Donnarumma (PSG), David Raya (Arsenal) und Allison Becker (Liverpool) zu den Kandidaten.

Breites Favoritenfeld – Bonmati-Hattrick?

Bei den besten Spielerinnen und Spielern sind in der Hauptkategorie je 30 Profis nominiert, unter ihnen keine Schweizer. Bei den Männern gehören Barcelona-Youngster Lamine Yamal, dessen Teamkollegen Raphinha und Pedri, Vitinha, Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia (alle PSG) und Mohamed Salah (Liverpool) zu den Favoriten.

Bei den Frauen könnte Aitana Bonmati ihren dritten Ballon d'Or in Folge gewinnen. Zu den Nominierten zählen mit Chloe Kelly, Kapitänin Leah Williamson, Torhüterin Hannah Hampton, Lucy Bronze und Alessia Russo aber auch fünf englische Europameisterin. Auch Brasiliens Ikone Marta ist dabei.