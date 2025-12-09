Legende: Verdient seine Brötchen neu in der Premier League Granit Xhaka. IMAGO Images/Sports Press Photo

Bei Sunderland beweist Granit Xhaka seine sportliche Klasse Woche für Woche. Mit seiner Übersicht und Passsicherheit ist der 33-Jährige einer der Garanten für den starken Start des Aufsteigers in der Premier League. Einen Spieler seines Kalibers könnte auch Ex-Klub Leverkusen gebrauchen. Weniger als 18 Monate nach dem Meistertitel hat die «Werkself» den Anschluss an Bayern verloren.

In der TV-Sendung «Sky90» beleuchtete Leverkusen-Sportchef Simon Rolfes den Abgang seines Regisseurs noch einmal: «Granit in Top-Verfassung ist ein hervorragender Spieler. Er hatte noch 3 Jahre Vertrag – und auch nicht den schlechtesten. Es gibt aber gewisse Grundsätze, für die wir stehen.»

Offenbar habe der ehemalige Captain trotz laufendem Vertrag eine Gehalts-Aufbesserung gefordert, deutete Rolfes an: «Dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben: ‹Dann geht es nicht. Dann musst du das und das bringen und dann hast du auch die Möglichkeit zu gehen.› Wir haben finanzielle Grenzen, aber auch Verträge, an die wir uns halten – und der Spieler auch. Sonst kommen 10 weitere Spieler, die auch etwas wollen.»