Einen Monat nach seinem Wechsel von Gladbach zu den Bayern trifft Yann Sommer in der Bundesliga auf seinen alten Klub.

Bayern am Samstag in Gladbach

Legende: Rückkehr in den Borussia-Park Wie empfangen die Gladbacher Fans Yann Sommer am Samstag? Imago/Moritz Müller

Achteinhalb Jahre sind im schnelllebigen Fussball-Geschäft eine sehr lange Zeit. Während achteinhalb Jahren hütete Yann Sommer in Mönchengladbach das Tor, war am Niederrhein ein sicherer Rückhalt und avancierte zum grossen Publikumsliebling.

Mitte Januar endete die Liaison, als sich Sommer dem FC Bayern München anschloss. Die emotionalen Abschieds-Botschaften seiner Gladbacher Teamkollegen lassen erahnen, dass Sommer nicht bloss Mitspieler, sondern Freunde in Nordrheinwestfalen zurückgelassen hat.

Aufeinandertreffen mit dem Nati-Backup

Am Samstag kommt es im Rahmen des 21. Bundesliga-Spieltages zum Wiedersehen mit der alten Liebe. Sommer gastiert mit seinen Bayern bei den «Fohlen». Vier Tage nach dem Champions-League-Knüller bei Paris St-Germain ist dies ein nächstes – noch emotionaleres – Highlight für den 34-jährigen Zürcher.

Gladbach plant warmen Empfang Box aufklappen Box zuklappen Der Gladbacher Sportdirektor Roland Virkus hat Yann Sommer einen warmen Empfang bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte versprochen. «Er hat bei uns achteinhalb Jahre hervorragende Leistungen gebracht. Wir werden ihn vor dem Spiel entsprechend würdigen und offiziell verabschieden», sagte Virkus. Und: «Yann freut sich darauf, und ich bin mir sicher, dass sich auch unsere Fans darauf freuen.»

Sommer trifft im Borussia-Park aber nicht nur auf langjährige Weggefährten wie Lars Stindl, Patrick Herrmann oder Nico Elvedi. Im Tor der Gladbacher steht seit einigen Wochen mit Jonas Omlin Sommers Backup bei der Nationalmannschaft.

Gladbach war mit Sommer ein Bayern-Schreck

Auf Seiten der Bayern wird man primär froh sein, Sommer in den eigenen Reihen zu wissen. Denn gegen den Schweizer Keeper tat sich der Rekordmeister regelmässig schwer:

Von 17 Bundesliga-Duellen gegen Sommers Gladbach konnten die Bayern nur sechs gewinnen. Daneben gab es sieben Niederlagen und vier Unentschieden.

Aus den letzten vier Pflichtspielen gegen die «Fohlen» resultierten bloss zwei Remis.

Das einzige Pokal-Duell in der «Ära Sommer» verloren die Münchner im Oktober 2021 im Borussia-Park gleich mit 0:5.

Beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften stellte Sommer beim 1:1 in der Münchner Allianz-Arena mit 19 Paraden einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

02:28 Video Archiv: Sommers 19-Paraden-Spiel gegen die Bayern Aus Sport-Clip vom 28.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Die Parte am Samstag wird für Sommer das 278. Bundesligaspiel sein. Öfter stand kein ausländischer Goalie in Deutschlands Topliga auf dem Platz. Von den noch in der Bundesliga aktiven ausländischen Feldspielern haben nur Augsburgs Daniel Caligiuri (ITA/370), Frankfurts Makoto Hasebe (JPN/365) und Freiburgs Jonathan Schmid (FRA/296) mehr Einsätze.

Doch aller Routine zum Trotz: Ein Spiel wie jedes andere wird Sommers Rückkehr nach Mönchengladbach mit Sicherheit nicht.