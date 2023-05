Nach der 1:3-Heimpleite gegen Leipzig herrscht in München Untergangsstimmung. Kann der BVB die Steilvorlage nutzen?

«Diese Mannschaft ist am Ende»

Legende: Grenzenlose Enttäuschung Die Gesichter der Bayern-Spieler nach der Pleite gegen Leipzig. Keystone/AP/MATTHIAS SCHRADER

Die Kritik des Kicker fiel vernichtend aus: «Ideenlos, hilflos, wehrlos. Der Samstagabend hatte für den FC Bayern apokalyptische Ausmasse. Das 1:3 gegen RB Leipzig zeigte deutlich: Diese Mannschaft ist am Ende. In dieser Zusammensetzung hat sie keine Zukunft. Es mangelt auf dem Feld eklatant an Führungspersönlichkeiten, die die Mannschaft mitreissen, die vorangehen, wenn es nicht läuft.»

Audio Müller: «Abgezockt schaut anders aus» (ARD, Christoph Nahr) 04:19 min Bild: Imago Images/Revierfoto abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden.

Doch nicht nur die Presse ging mit den Bayern nach dem brutalen Rückschlag im Titelkampf hart ins Gericht, auch Trainer Thomas Tuchel fand deutliche Worte: «Man weiss gar nicht, wo man anfangen soll. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles vermissen lassen», motzte der 49-Jährige: «Das haben wir komplett selbst aus der Hand gegeben.»

Für Dortmund ist die Tür weit offen

Nach der Niederlage der Münchner kann Borussia Dortmund am Sonntag mit einem Sieg beim FC Augsburg vorbeiziehen und als Tabellenführer in den letzten Spieltag gehen. Noch sei die Saison «nicht beendet», betonte Tuchel, der jedoch zunehmend ratlos wirkt: «Es ist unerklärlich für mich. Wir hatten alles, und es hat funktioniert. Sie können sich sicher sein, dass die nächsten zwei Tage extrem bescheiden sein werden für mich.»

Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken.

Gegen Leipzig haben die Bayern bereits zum 8. Mal in der Liga eine Führung aus der Hand gegeben und dabei von 24 möglichen Punkten nur 5 geholt. «Das ist kein Zufall», sagte Joshua Kimmich über diese Statistik, «wenn man sieht, dass uns das so oft passiert ist.» Die Enttäuschung und die Wut darüber seien «riesig».

Es droht erste titellose Saison seit 2012

Dem FC Bayern droht nun die erste Saison ohne Titel seit 2012. «Mein Glaube ist immer da. Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken», gab sich Vorstandschef Oliver Kahn kämpferisch. «Ich bin aber erstmal enttäuscht über das, was ich hier heute gesehen habe.»

Auch Bayern-Urgestein Thomas Müller will den Titel nicht vorzeitig abschreiben. «Borussia Dortmund muss erstmal beide Spiele gewinnen. Wenn sie das tun, dann sag' ich: Hut ab, Gratulation», meinte Müller nach dem Spiel. «Und wenn nicht, dann sind wir da – und dann halten wir das Ding hoch. Ich glaube dran.»