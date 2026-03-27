Der deutsche Bayern-Goalie feiert runden Geburtstag – über seine Zukunft hat er sich aber noch nicht geäussert.

Legende: Mit 40 Jahren noch nicht genug? Bayern-Goalie Manuel Neuer. Imago/MIS

Angst vor dem Alter muss Manuel Neuer nicht haben: Sein 15 Tage jüngerer Trainer Vincent Kompany nannte 40 kürzlich sogar «jung». Nun feiert Neuer runden Geburtstag, doch im Vordergrund steht seine Zukunft beim FC Bayern.

Der Goalie wollte seine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung bis rund um den 40. Geburtstag hinausschieben. Körperliche Probleme erleichtern es nicht: Zwei Faserrisse in der Wade haben ihn seit Mitte Februar sechs Spiele gekostet, ähnliche Verletzungen zwangen ihn schon in den letzten Saisons zu Pausen.

Für Zukunft gut aufgestellt

Trotzdem gilt Neuer nach wie vor als Top-Goalie. Die Qualität sei kein Thema, betonten die Bayern-Bosse. Entscheidend seien «Motivation und Hunger», wie Kompany sagt. Nach 13 Jahren beim FC Bayern und 34 Profi-Titeln, inklusive Rückkehr nach einem Unterschenkelbruch vor drei Jahren, ist Neuer ein Vorbild für Durchhaltevermögen.

Für die Triple-Jagd ab April soll er wieder fit sein. Mit Jonas Urbig (22) ist die Zeit nach Neuer gut abgesichert, seine Entscheidung wird bald erwartet.

Bayerns Triple-Jagd