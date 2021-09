Der Meister marschiert in Leipzig souverän zum 3. Sieg im 4. Spiel der Bundesliga-Saison.

Bayern München ist seiner Favoritenrolle im Duell mit RB Leipzig gerecht geworden. Der Meister, bei dem Trainer Julian Nagelsmann an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt war, setzte sich beim Vizemeister auswärts mit 4:1 durch. Wie so häufig war es Robert Lewandowski, der seine Farben in der 12. Minute auf die Siegerstrasse führte: Der Pole verwandelte einen von Serge Gnabry herausgeholten Foulpenalty souverän.

Auch wenn sich die Leipziger in der Folge gegen die Niederlage stemmten, Zählbares schaute aus ihren Angriffsbemühungen nicht heraus. Ganz anders bei den Gästen: Jamal Musiala (47.) und Leroy Sané (54.) entschieden die Partie noch vor Ablauf einer Stunde – zu diesem Zeitpunkt wiesen die Münchner nur 4 Torschüsse auf.

Legende: Jubelten in Leipzig Die Spieler von Bayern München. imago images

Leipzig im hinteren Mittelfeld

Mehr als ein Ehrentreffer durch Konrad Laimer gelang den «Bullen» nicht. Auf der anderen Seite packte Eric Maxim Choupo-Moting mit dem 4:1 noch einen drauf.

Bayern liegt nach dem Vollerfolg auf Platz 2, Leipzig dümpelt mit nur 3 Punkten aus den ersten 4 Partien im hinteren Tabellenfeld herum (Rang 13).

Was bei den weiteren Bundesliga-Partien am Samstag lief, erfahren Sie hier.