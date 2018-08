Bayern hat in der Transferperiode 2018 keinen Cent ausgegeben und setzt weiter auf «Robbéry». Geht das gut?

Am Freitagabend gastiert Hoffenheim zum Bundesliga-Start in der Allianz Arena. Klar ist: Es ist die 1. Partie des FC Bayern auf dem Weg zum 7. Meistertitel in Serie. Zumindest nach dem Selbstverständnis des «Mia-san-Mia»-Klubs. Ziel: traditionell das Triple. Die Mittel dazu: ungewohnt.

Fussball-Deutschlands Krösus hat keinen Cent für Transfers ausgegeben. In der vergangenen Saison kostete ein Trio (Tolisso, Coman, Süle) über 80 Millionen Euro. Auch zuvor hatte man immer einen dicken Fisch an der Angel: Mats Hummels oder Arturo Vidal etwa.

Top-Transfers der Bundesliga-Saison 2018/19 Bild 1 / 13 Legende: Abdou Diallo, Borussia Dortmund 28 Millionen Euro: Kein Bundesliga-Transfer war vor der Saison so teuer wie der vorherige Mainzer, der mit Manuel Akanji die Innenverteidigung beim BVB bilden dürfte. Imago Bild 2 / 13 Legende: Paulinho, Leverkusen Im Vorjahr glänzte Leon Bailey. Nun hofft «Bayer», mit dem 18-jährigen Flügel von Vasco da Gama auf die nächste Entdeckung. Imago Bild 3 / 13 Legende: Alassane Pléa, Mönchengladbach Bei Nizza fungierte der blitzschnelle Stürmer als kongenialer Partner Mario Balotellis. Imago Bild 4 / 13 Legende: Axel Witsel, Dortmund Der Wunschtransfer der BVB-Klubführung unterstrich sein Potenzial gleich mit seinem wichtigen Treffer im DFB-Pokal. Imago Bild 5 / 13 Legende: Davy Klaassen, Werder Bremen Der Transfercoup von Everton soll das Angriffsspiel der Werderaner ankurbeln. Imago Bild 6 / 13 Legende: Leon Goretzka, Bayern München Nicht ohne Nebengeräusche verliess der deutsche Nationalspieler Schalke 04 ablösefrei. Imago Bild 7 / 13 Legende: Matheus Cunha, RB Leipzig Den 19-jährigen Angreifer mit dem sonnigen Gemüt kennen Super-League-Fans noch: Er spielte vorige Saison bei Sion. Imago Bild 8 / 13 Legende: Alphonso Davies, Bayern München Mit Arjen Robben und Franck Ribéry wurde um ein Jahr verlängert, zugleich aber die Verjüngungskur gestartet: Auf Januar 2019 wechselt der 18-jährige Kanadier zum «Stern des Südens». Imago Bild 9 / 13 Legende: Thomas Delaney, Dortmund Er steigerte seinen Marktwert bei Werder Bremen von 3,5 auf 12 Millionen Euro, was auch dem BVB nicht verborgen blieb. Imago Bild 10 / 13 Legende: Mark Uth, Schalke 04 Der Mittelstürmer machte bei Hoffenheim auf sich aufmerksam und wird künftig «Königsblau» tragen. Imago Bild 11 / 13 Legende: Lukas Hradecky, Leverkusen Da Bernd Leno zu Arsenal wechselte, holte sich Leverkusen Frankfurts Keeper, und das ablösefrei. Imago Bild 12 / 13 Legende: Salif Sané, Schalke 04 Der Senegalese kam von Ligakonkurrent Hannover 96. Imago Bild 13 / 13 Legende: Nordi Mukiele, RB Leipzig Mit 20 Jahren bereits Stammspieler in der Ligue 1 bei Montpellier, schaffte er es in den Fokus der RB-Scouts. Imago

Nicht nur die internationale, auch die heimische Konkurrenz hat den Tresor weit geöffnet. Allen voran der BVB (Diallo, Delaney, Witsel) und Schalke (Serdar, Mascarell, Sané). Die Bayern nicht. Kann das gut gehen?

Ja, weil ...

Leon Goretzka ablösefrei von Schalke 04 kam.

die verliehenen Serge Gnabry und Renato Sanches mit Spielpraxis zurückkehren.

im Januar das Toptalent Alphonso Davies (18) an die Isar stösst.

Goretzka ist mit 23 Jahren der Älteste dieses Quartetts. Der FCB will sich drastisch verjüngen. Höchste Zeit: Neben der Flügelzange Franck Ribéry (35) und Arjen Robben (34) sind diverse Leistungsträger im Ü30-Klub (Neuer, Lewandowski) oder kurz davor (Hummels, Boateng, Martinez).

In dieser Spielzeit setzt der Rekordmeister auf ein letztes Hurra von «Robbéry». Das kann aufgehen, wie beim 5:0 im Supercup gegen Frankfurt. Oder eben nicht, wie der 1:0-Duselsieg im Pokal über Drochtersen vor Augen führte.

Klasse vs. Physis

Die Klasse der «alten Herren» ist unbestritten, die Physis nicht: Zusammen 30 Spiele verpasste das Duo letzte Saison verletzt. Adduktoren und Aussenbänder entscheiden auch diese Saison über Sieg und Niederlage mit. Halten die Gelenke, wird die gefürchtete Flügelzange der 9-jährigen Ära mit einem Knall ein Ende setzen wollen. Im Optimum heisst dieser Knall Triple.

