Bei einem Fanklub-Besuch lässt der 17-jährige Senkrechtstarter der Bayern mit einer Aussage aufhorchen.

Legende: Trat beim Fan-Treffen in ein kleines Fettnäpfchen Lennart Karl. imago images/christ media

«Der FC Bayern ist ein sehr grosser Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen», sagte Bayerns Lennart Karl bei seinem Fanklub-Besuch im unterfränkischen Burgsinn. «Irgendwann», ergänzte der 17-Jährige, wolle er «auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein.»

Für etwas Stirnrunzeln dürfte Karl damit an der Säbener Strasse allemal gesorgt haben. Doch selbst der öffentliche Flirt des Jungstars mit den «Königlichen» ist inmitten aller Euphorie beim klaren Bundesliga-Leader wohl nicht mehr als ein Kratzer in der schönen, heilen Bayern-Welt.

Littler will Karl – und Kane

Dabei war Karl schon zuvor unverhofft mit einem Klub in Verbindung gebracht worden. Darts-Weltmeister Luke Littler erzählte, dass er von Karl während der WM angeschrieben worden sei: «Er schrieb so etwas wie: Mach genauso weiter. Seither folge ich ihm», sagte Manchester-United-Fan Littler in einem Interview bei Sport1.

Auf die Frage, ob er Karl gerne zu United holen würde, meinte Littler: «Wenn er will, kann er uns helfen. Danke – und bring Harry Kane gleich mit!»