Lionel Messi führt Inter Miami in der MLS zum Erfolg gegen Toronto und feiert ein kleines Jubiläum.

Legende: Auch mit 38 Jahren noch zu Rekorden aufgelegt Lionel Messi. imago images/Xinhua

Mit zwei Assists und einem Treffer führte Lionel Messi beim 4:2-Sieg Inter Miamis gegen den FC Toronto einmal mehr Regie. Nebenbei erreichte er einen Meilenstein: Nach seinem 64. Spiel in der Major League Soccer ist der Argentinier nun bei 100 Torbeteiligungen angelangt (59 Tore, 41 Assists). Schneller erreichte diese Marke vor ihm keiner. Rekordhalter war bisher der Italiener Sebastian Giovinco, der 95 Spiele benötigte.

Neben Messi, der nach einem Doppelpass das zwischenzeitliche 4:0 markierte, waren auch zwei seiner Kumpels erfolgreich. Landsmann Rodrigo de Paul eröffnete das Skore, Luis Suarez erhöhte auf 2:0. Seinen ersten MLS-Treffer erzielte Sergio Reguilon zum 3:0.

Anders als letzte Woche, als Miami einen 3:0-Vorsprung gegen Orlando noch preisgab und 3:4 verlor, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. Toronto begrenzte den Schaden indes mit zwei Treffern in der Schlussphase.