Der 2:1-Sieg von Hertha bei Preussen Münster ist von einem kuriosen Zwischenfall überschattet worden. Zwei Vermummte stehen im Fokus.

Legende: Oben machen sich die Vermummten aus dem Staub, ... ... unten sieht Schiedsrichter Felix Bickel nur schwarz. Imago/RHR-Foto

Kurz vor der Pause wollte Schiedsrichter Felix Bickel auf dem Monitor am Spielfeldrand ein Strafraum-Foul des Münsteraners Niko Koulis am Berliner Michael Cuisance überprüfen – allerdings blieb der Bildschirm schwarz. Der Grund für den Ausfall: Zwei Vermummte sollen kurz zuvor zum Monitor gelaufen sein, wo schliesslich der Stecker gezogen wurde, wie ein Sicherheitsmitarbeiter dem übertragenden Sender Sky sagte.

Bickel wartete etwa eine Minute darauf, dass der Monitor wieder angeht, musste die Entscheidung aber letztlich der Video-Assistentin Katrin Rafalski überlassen. Nach Rücksprache erklärte Bickel über die Stadionlautsprecher: «Meine finale Entscheidung lautet: Strafstoss.»

Legende: «Dem VAR den Stecker ziehen» Zwei Vermummte setzen Worte in Taten um. Keystone/Bernd Thissen

Den Elfmeter verwandelte Fabian Reese zur zwischenzeitlichen 1:0-Pausenführung für Hertha (45.+4). Im Münsteraner Fanblock war kurz ein Banner hochgehalten worden, auf dem zu lesen war: «Dem VAR den Stecker ziehen.»