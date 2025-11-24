Im Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Everton kommt es schon nach 13 Minuten zu einer kuriosen Szene.

Die Szene des Spiels zwischen Manchester United und Everton in der 12. Runde der Premier League ereignete sich schon nach 13 Minuten. Evertons Idrissa Gueye wurde mit der direkten roten Karte vom Platz gestellt – und das nach einer Tätlichkeit an einem Teamkollegen.

Nach einer Chance von Manchester United lieferten sich Gueye und Michael Keane ein Wortgefecht. Die beiden gerieten regelrecht aneinander, bis Gueye seinem Mitspieler eine Ohrfeige verpasste. Torhüter Jordan Pickford wollte die beiden Streithähne noch auseinanderhalten, doch es war schon zu spät. Tätlichkeit ist Tätlichkeit: Der Schiedsrichter stellte Gueye folgerichtig mit der roten Karte vom Platz.

Legende: Ausser sich Torhüter Jordan Pickford muss Idrissa Gueye von Michael Keane fernhalten. Getty Images/Robbie Jay Barratt.

Everton siegt trotzdem

Trotz langer Unterzahl konnte Everton dennoch einen Sieg bejubeln. Kiernan Dewsbury-Hall brachte die Gäste in der 29. Minute in Front. Diesen Vorsprung konnten die «Toffees» über die Zeit retten. Everton schloss damit zu Manchester United auf. Die Liverpooler liegen neu auf Rang 11, unmittelbar hinter den «Red Devils» und vor Stadtrivale FC Liverpool.

