Der französische Ex-Weltmeister Paul Pogba könnte zu seinem ersten Profieinsatz seit über zwei Jahren kommen.

Legende: Paul Pogba beim Training. Imago/Abacapress

Monaco-Trainer Sébastien Pocognoli berief Paul Pogba in sein Kader für das Ligue-1-Spiel vom Samstag bei Stade Rennes. Der 32-Jährige stand zuletzt im September 2023 im Aufgebot eines Profiteams, damals siegte er mit Juventus Turin gegen Empoli.

Beim französischen Mittelfeldspieler wurde kurz darauf ein zu hoher Testosteronwert nachgewiesen. Er wurde zunächst für vier Jahre gesperrt, in der Berufung wurde die Sperre auf 18 Monate reduziert. Juventus löste seinen Vertrag auf.

Halbes Geständnis

Pogba bestritt, verbotene Mittel zur Leistungssteigerung eingenommen zu haben, gab aber den Konsum eines Nahrungsergänzungsmittel zu, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen wird.

Seit diesem Sommer steht Pogba, der 2018 mit Frankreich Weltmeister geworden war, bei der AS Monaco unter Vertrag, laborierte aber seither an diversen Verletzungen. Beim Klub im Fürstentum ist er Teamkollege der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn.