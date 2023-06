Mehr als 10 Top-Spieler aus Europas Ligen könnten demnächst in Saudi-Arabien spielen und satte Löhne kassieren.

Benzema, Messi und Co.

Legende: Lässt sich seine Karriere in Saudi-Arabien vergolden Karim Benzema soll sich mit Al-Ittihad einig sein. imago images/Pressinphoto

Seit einem halben Jahr spielt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr – mit einem geschätzten Einkommen von 200 Millionen Euro pro Saison. Bald dürfte der Altstar nicht mehr das einzige grosse Aushängeschild der Saudi Pro League sein. Gemäss der französischen Nachrichtenagentur AFP haben es verschiedene Klubs auf Stars aus den europäischen Topligen abgesehen.

Lionel Messi (Al-Hilal) und Karim Benzema (Al-Ittihad) stechen dabei heraus. Beide haben ihre Verträge bei PSG respektive Real Madrid nicht verlängert und sind gratis zu haben. Benzema soll sich mit Al-Ittihad bereits auf einen Kontrakt bis 2025 geeinigt haben und in Sachen Salär in ähnliche Sphären wie Ronaldo vorstossen. Im Fall Messis werden sogar noch höhere Summen herumgeboten.

Darüber hinaus könnten Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Angel Di Maria und Roberto Firmino bald den Avancen aus dem reichen Ölstaat erliegen. Mit Ausnahme von Lloris laufen auch ihre Verträge aus.

Saudis wollen auch die WM 2030

Die saudische Regierung will die eigene Liga gemäss eigenen Aussagen auf die neue Saison, die am 11. August startet, kompetitiver machen. Den Spielern sollen «lukrative Angebote» unterbreitet werden, zitiert die AFP eine Quelle. Saudi-Arabien will unter dem höchst umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Rahmen der «Vision 2030» auch die übernächste WM ins Land holen.

Messi fungiert als Tourismus-Botschafter für Saudi-Arabien. Sein Heimatland Argentinien bewirbt sich zusammen mit Chile, Paraguay und Uruguay ebenfalls für die Austragung der WM 2030. Diese wird im Frühling 2024 vergeben.