Neben Schalke steigt auch Bremen direkt aus der Bundesliga ab.

Der 1. FC Köln überholt die Werderaner am letzten Spieltag dank dem späten Siegtor gegen Schalke und darf doch noch in die Relegation.

Aufsteiger Arminia Bielefeld schafft dank einem 2:0-Erfolg in Stuttgart den Klassenerhalt.

In der letzten Saison hatte es Bremen mit viel Dusel noch in die Relegation geschafft. In diesem Jahr spielte die Konkurrenz aber nicht mehr mit. Und so muss Werder nach 1980 zum erst 2. Mal den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Desaströse Bremer, hartnäckige Kölner

Bremen hätte sich am 34. und letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Gladbach im Minimum den Relegationsplatz sichern können. Doch das Team von Thomas Schaaf wurde von der Borussia zeitweise vorgeführt und unterlag im eigenen Stadion mit 2:4.

Parallel machte es Köln, das als Tabellen-17. in die letzte Runde gestiegen war, besser und profitierte von der Bremer Niederlage. Der «Effzeh» setzte sich zuhause mit 1:0 gegen das bereits seit Wochen als Absteiger feststehende Schalke durch und hievte sich damit zum letztmöglichen Zeitpunkt noch auf den Relegationsrang.

Drama mit Happy End für Köln

Den eminent wichtigen Sieg gegen die Gelsenkirchener mussten sich die Kölner jedoch erdulden. Den vermeintlichen Führungstreffer von Sebastian Andersson nahm der Schiedsrichter nach Videostudium aufgrund eines Fouls in der Entstehung zum Tor zurück. Doch die «Geissböcke» liessen ihre Köpfe nicht hängen und wurden in der 86. Minute dafür belohnt, als Sebastiaan Bornauw Köln mit seinem Kopfball-Treffer erlöste.

Bielefeld hält die Klasse

Gegen wen die Kölner in der Relegation antreten müssen, entscheidet sich erst am Sonntag. Dann findet der letzte Spieltag in der 2. Bundesliga statt. In Frage kommen Bochum, Kiel und Greuther Fürth.

Keine Abstiegssorgen mehr hat Bielefeld. Die Arminia, die letzte Saison in die 1. Bundesliga aufgestiegen war, machte den Klassenerhalt mit einem 2:0-Sieg in Stuttgart perfekt.

Fischer führt Union in Europacup

Grund zum Jubeln hatte auch Union Berlin. Die «Eisernen» mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer beenden die Saison dank einem 2:1-Erfolg gegen Vize-Meister RB Leipzig auf Platz 7. Damit qualifiziert sich Union für die Conference League, welche kommende Saison ihre Premiere feiert.