Robert Lewandowski gelingt am letzten Bundesliga-Spieltag das 41. Saisontor. Damit ist er neu alleiniger Rekordhalter.

Er hat es geschafft: Robert Lewandowski ist der erfolgreichste Torschütze in einer Bundesliga-Saison aller Zeiten – alleine. Mit seinem 41. Treffer am letzten Spieltag verbesserte der 32-Jährige den 49 Jahre alten Rekord von Gerd Müller. Dem «Bomber» waren in der Spielzeit 1971/72 – ebenfalls für die Bayern – 40 Tore geglückt.

Mit der letzten Aktion zum Rekord

Lange sah es danach aus, als könne Lewandowski keine neue Bestmarke aufstellen. Im Spiel gegen Augsburg lief bereits die 90. Minute, als sich der Pole doch noch feiern lassen durfte. Nach einem Schuss von Leroy Sané verwertete Lewandowski den Abpraller wie es sich gehört in Torjäger-Manier zum 5:2-Endstand.

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich habe 90 Minuten lang versucht, ein Tor zu schiessen, und es wollte einfach nicht klappen. Und dann geht er doch noch rein», sagte Lewandowski nach dem Spiel gegenüber dem TV-Sender Sky.

Meisterschale empfangen, Flick verabschiedet

Nach der Partie durften die Bayern, die bereits seit Wochen als Meister festgestanden hatten, endlich die Schale in Empfang nehmen. Bereits vor dem Anpfiff wurden Trainer Hansi Flick sowie die Spieler David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martinez verabschiedet. Für sie war es die letzte Partie in Diensten der Bayern.